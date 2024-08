Zelfs zijn coach kan prestaties van Thibau Nys nauwelijks geloven: "Hij zet niet 1, maar 3 stappen vooruit"

Als een raket schiet hij zichzelf richting de wereldtop. Thibau Nys beleeft op zijn 21e een boerenjaar en wint overal waar hij aan de start komt. Trainer Paul Van Den Bosch is dan ook lyrisch over zijn poulain. "Het is een koele kikker met heel wat maturiteit. In een ploeg vol vedetten dwingt hij af dat iedereen voor hem rijdt."

Paul Van Den Bosch kent zijn vedette nochtans als geen ander. "Al vanaf hij 8 maanden oud was, want toen begon ik samen te werken met zijn vader Sven."

"We wisten al wel dat hij mooie vermogenswaardes kon trappen op training, maar dit doen op je 21e? Dit is veel beter dan mijn verwachtingen", geeft zijn trainer toe na zijn tweede zege in 3 dagen.

"Als iemand me een jaar geleden had verteld dat ik overal zou winnen waar ik aan de start sta, had ik eens goed gelachen", deelde onze jonge landgenoot eerder deze week zelf al zijn ongeloof.

Niemand die dit voor het seizoen had durven te voorspellen. Na ritten in Romandië, Hongarije, Noorwegen en Zwitserland zet Thibau Nys nu ook Polen op zijn kop.

"Dan denken Sven en ik: "Tja, we zullen het zien." Want tussen op het lijf geschreven zijn en effectief winnen is er vaak nog een groot verschil. Maar hij maakt het dan toch waar."

"We verwachtten wel dat hij dit jaar nog een extra stap zou zetten. Maar dit is niet één, wel drie stappen vooruit", klinkt de trainer trots. "Als je ziet welke renners hij allemaal klopt: Majka, Vingegaard, Mohoric ... Dat zijn echt grote namen, maar hij rekent er gewoon mee af."

"Het was nochtans een heel moeilijke aankomst: smal en met veel bochten. Maar hij blijft zitten, kent die aankomst en plaatst dan zijn beslissende move. Terwijl anderen denken dat het te laat zal zijn, zie je dat hij alles perfect timet en uitvoert. Het is echt een koele kikker." (lees voort onder tweet)

Na zijn zoveelste krachttoer dit seizoen maakt Thibau Nys logischerwijs ook sprongen in de pikorde binnen het peloton.

"Qua wattages duwt hij nu al hetzelfde als de absolute top van het World Tour-peloton", weet Van Den Bosch. "Dat zagen we al op training. Maar wat we niet hadden verwacht, is dat hij die topwaarden over 5 en 10 minuten ook zou kunnen reproduceren op het einde van een zware wedstrijd."

"Het is echt allemaal indrukwekkend. Zeker als je terugkijkt naar de toppers van het huidige peloton - en dan heb ik het niet over Pogacar of Evenepoel, dat is nog een heel andere orde."

"Maar als je kijkt naar het type renner dat hij is en wat die mannen presteerden op 20- of 21-jarige leeftijd, dan is hij er wel erg vlug bij met zijn overwinningen."

"We kunnen natuurlijk niet altijd blijven spreken van het seizoen van de doorbraak, dus volgend jaar zullen de verwachtingen een pak hoger liggen. Maar ik denk wel dat hij daarmee om kan", is zijn trainer optimistisch over de toekomst.