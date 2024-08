"15 minuten rusten" en "Iedereen moet het doen": het verhaal achter de 2 ritten op 1 dag in Tour de France Femmes

Het is een stevige dag voor de vrouwen in de Tour de France. Deze ochtend moest iedereen vroeg uit de veren voor een korte rit en in de namiddag volgt al een tijdrit. Tourorganisatie ASO organiseert twee etappes op één dag. De schuldige: de Olympische Spelen.

Twee ritten op één dag, je ziet het niet vaak meer in het moderne wielrennen. Vroeger was het bijna een jaarlijkse traditie bij de mannen, nu gebeurt het weer vaker bij de mannen.

In een grote ronde is deze tweeklapper in Nederland wel een unicum. Deze ochtend was er al een sprintersrit, in de namiddag wacht een korte tijdrit.

Zo komt de Tour de France Femmes toch aan 8 ritten. Dat is voor organisator ASO de nieuwe maatstaf. Volgend jaar zouden er zelfs 9 etappes zijn.

Beginnen op zondag lukte dit jaar niet door de Olympische Spelen, die pas zijn afgelopen. Zo moesten 8 ritten in 7 dagen afgehaspeld worden. Of is er een andere reden?

"Ik kan me voorstellen dat Nederland en enkele steden ook flink wat geld hebben gegeven voor 2 ritten op 1 dag", vertelde commentator Ruben Van Gucht deze ochtend tijdens de uitzending.