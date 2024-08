Demi Vollering verteert dubbele opdracht het best in Tour en snoept leiderstrui af van Kool in korte tijdrit

Demi Vollering had nog het meeste energie over na de ochtendrit in de Tour de France Femmes. In de tijdrit ging de Nederlandse 5 seconden onder de chrono van wereldkampioene Chloé Dygert. De gele leiderstrui van Charlotte Kool kreeg ze er als extra beloning bovenop.

Het is een knotsgekke heuvelrit morgen. De rensters trekken van Nederlands Limburg (met onder meer de Bemelerberg en Cauberg) naar de streek van Luik-Bastenaken-Luik. In de finale wachten onder andere La Redoute en La Roche aux Faucons.

6,3 kilometer was niet lang, maar toch hebben enkele klassementsrensters een tikje geïncasseerd. Kasia Niewiadoma (op 30"), Mavi Garcia (op 31") en Gaia Realini (op 1'03") gaan al met een achterstand richting de zwaardere ritten in deze Tour.

Demi Vollering toont al op dag 2 hoe goed haar vorm is. Ze is met overmacht de snelste in een tijdrit door de straten van Rotterdam. Ze maakte vooral nog het verschil in het tweede deel van de tijdrit.

Rit 3 in de Tour de France Femmes in een notendop

De strijd om geel was wel nog interessant. Charlotte Kool verloor haar bonus van 20 seconden en ook Lorena Wiebes was niet opgewassen tegen haar ploeggenote.

Dan was het wachten op de snelle vrouwen, die hoog stonden in het algemeen klassement. Maar Vollering hoefde niets te vrezen.

Lang kon de Amerikaanse niet genieten van de koppositie. Demi Vollering , topfavoriete voor eindwinst, was op de afspraak. Ze was maar liefst 5 tellen sneller dan Dygert.

Demi Vollering: "Ik had dit echt niet verwacht. Ik dacht echt niet dat ik dit kon doen vandaag, dus ik ben echt verrast. Die eerste dagen zijn ritten die ik moet overleven. Ik wilde vooral genieten, dus ik zat vooral al met de rit van morgen in mijn hoofd. Dat is een etappe zoals Luik-Bastenaken-Luik, waar ik echt van hou. Na de ochtendrit heb ik zelfs twee powernaps gedaan voor de tijdrit. Zo ontspannen was ik."

"Ik had dit echt niet zien komen. Ik was zonder verwachtingen gestart. Ik dacht niet aan het podium. Het is een vreemde dag voor mij. Het is nu aan de andere teams om de gele trui af te nemen. Ik zal mijn best doen om die te verdedigen, maar het was wel het plan om die pas later te nemen."