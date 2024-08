Tour Femmes: Charlotte Kool klopt topfavoriete Lorena Wiebes in massaspurt vrouw tegen vrouw

di 13 augustus 2024 11:37

Tour de France Femmes Etappe 2 Vlak 69.7 km 10:04 Dordrecht - 11:39 Rotterdam Charlotte Kool einde 0 10 20 30 40 50 60 69.7

Lorena Wiebes heeft de rode loper uitgerold door haar team niet kunnen afronden met een succes in de tweede rit van de Tour de France Femmes. In een nieuwe massaspurt boekte Charlotte Kool 2 op 2. De gele trui ging in de laatste meters voorbij de topfavoriete van SD Worx-Protime, die gisteren genekt werd door pech. Vanmiddag volgt met een tijdrit van 6,3 km in Rotterdam de derde etappe.

Rit 2 in de Tour de France Femmes in een notendop Winnares van de dag Charlotte Kool deelt een tik uit aan Lorena Wiebes. Ze wint deze keer een eerlijk sprintduel tegen haar grote concurrente. Ook in het klassement doet Kool een uitstekende zaak met 10 bonificatieseconden. Verliezer van de dag De gedoodverfde favoriete voor alle sprintersritten in deze Tour de France Femmes komt voorlopig tekort. Voor de 2e dag op rij bijt Lorena Wiebes in het zand. Vandaag kon ze de klus niet afmaken na goed werk van haar team. Later vandaag De werkdag is nog niet voorbij voor de rensters. In de late namiddag volgt een korte tijdrit van 6,3 kilometer. Dat is meteen ook de eerste belangrijke afspraak voor de klassementsrensters.

De Keersmaeker in de kijker

Met de tijdrit van deze namiddag in het achterhoofd begon het peloton aan een korte sprintersetappe. Veel animo was er niet om aan te vallen. De dag werd vooral gekenmerkt door verschillende valpartijen. Gelukkig was dat telkens zonder erg. Audrey De Keersmaeker was de enige echte aanvalslustige vandaag. Op 40 kilometer van de streep begon ze aan een solo-avontuur. Meer dan 30 seconden kreeg ze wel niet. Pas op 10 kilometer van de finish werd de 25-jarige Belgische ingerekend. Het leverde haar de Prijs van de Strijdlust op.

Kool de beste in eerlijk duel

Richting de onafwendbare sprint in Rotterdam was SD Worx opnieuw baas in de voorbereiding. Vier rensters lanceerden Lorena Wiebes in de slotkilometer. De Nederlandse ging stevig als eerste aan, maar in tegenstelling tot veel andere sprints dit seizoen hield ze het niet vol. Charlotte Kool ging op en over Wiebes. Met een half wieltje klopte ze haar voormalige ploeggenote. De gele leiderstrui hangt nog wat steviger om de schouders van Kool. Zij gaat met een mooie bonus naar de korte tijdrit.

Kool: "Ik bleef zo kalm mogelijk"

Charlotte Kool: "Het was opnieuw een chaotische sprint. We zaten redelijk ver, maar we wisten dat we kalm moesten blijven. Ik bleef zo kalm mogelijk en lanceerde mijn sprint. Dat was genoeg. We hoorden dat er wat valpartijen waren, maar we zaten gelukkig veilig in het peloton. Mijn dromen komen uit in de laatste dagen. Het is echt speciaal. Twee weken geleden had ik dat niet verwacht.

Wiebes: "Ik dacht dat we iets dichter waren"

Lorena Wiebes: "Ik startte net iets te vroeg. Ik voelde Kool komen, maar dan kan je niet veel meer doen. Ik dacht dat we iets dichter waren, maar ik heb in ieder geval kunnen sprinten. Als team hebben we laten zien dat we initiatief nemen. Er komen nu zwaardere dagen aan. Dat moet me meer liggen. Vanmiddag gaan we er gewoon weer vol voor. Ik heb seconden kunnen pakken, dat is ook belangrijk.

De Keersmaeker: "Zeg nooit nooit"

Audrey De Keersmaeker: "Het was wel een plannetje om dit te doen. Ik had mezelf voorgenomen om me ergens te laten zien in deze Tour. Onze ploegleidster Grace (Verbeke) had gezegd dat als er eens was dat we ervoor mochten gaan. Het was makkelijker geweest met meer mensen, want nu was het heel intensief. Het was zwaar, maar het was het wel waard. Als je vertrekt weet je dat de kans klein is dat je voorop blijft. Ik ging ervan uit dat ik het niet zou halen, maar zeg nooit nooit."

Uitslag Rit 2 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Charlotte Kool 1:32:49 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 2 Lorena Wiebes +0 Team SD Worx - Protime SDW 3 Marianne Vos +0 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 Lotta Henttala +0 EF - Oatly - Cannondale EOC 5 Elisa Balsamo +0 Lidl - Trek LTK 6 Rachele Barbieri +0 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 7 Mylène de Zoete +0 Ceratizit - WNT Pro Cycling Team WNT 8 Maggie Coles-Lyster +0 Roland CGS 9 Martina Alzini +0 Cofidis Women Team COF 10 Puck Pieterse +0 Fenix - Deceuninck FED meer tonen naam resultaat ploeg 1 Charlotte Kool 4:20:09 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 2 Anniina Ahtosalo +14 Uno-X Mobility UXM 3 Lorena Wiebes +14 Team SD Worx - Protime SDW 4 Marianne Vos +16 Team Visma - Lease a Bike TVL 5 Elisa Balsamo +16 Lidl - Trek LTK 6 Lotta Henttala +20 EF - Oatly - Cannondale EOC 7 Mylène de Zoete +20 Ceratizit - WNT Pro Cycling Team WNT 8 Emilia Fahlin +20 Arkéa - B&B Hotels Women ARK 9 Kathrin Schweinberger +20 Ceratizit - WNT Pro Cycling Team WNT 10 Kimberley Le Court +20 AG Insurance - Soudal Team AGS meer tonen