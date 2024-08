Schoonspringer Tom Daley breit geen vervolg aan carrière: zilver in Parijs was laatste kunstje van eeuwige wonderboy

ma 12 augustus 2024 16:48

Tom Daley, de bekendste schoonspringer ter wereld, heeft op 30-jarige leeftijd plots zijn sportpensioen aangekondigd. Op z'n dertiende won de Britse wonderboy al het EK, in Parijs tekende hij vorige week nog voor zijn vijfde olympische medaille. Daley was in zijn carrière veel meer dan alleen een atleet en zorgde met het nieuws voor heel wat reactie.

In het modemagazine Vogue kondigde Tom Daley maandagmorgen zijn afscheid van het schoonspringen aan.



Een atypische manier, zou je denken. Maar passender kan zijn eresaluut niet zijn.



Daley is eerst en vooral natuurlijk een icoon in de schoonspringsport. Zo pakte hij op de voorbije Spelen zijn vijfde olympische medaille. Hij werd in Parijs, met nieuwe partner Noah Williams, tweede in het synchroonspringen vanaf 10 meter hoogte. In die competitie veroverde hij drie jaar geleden in Tokio zijn enige gouden plak op de Olympische Spelen. Hij pakte verder nog drie bronzen plakken (1 in 2012, 1 in 2016 en 1 in 2021) en hij nam in totaal deel aan vijf Olympische Spelen. Hij is zo de meest gedecoreerde Britse schoonspringer aller tijden.

Het voelt momenteel nog heel surreëel, maar het is het juiste moment. Tom Daley

"Het voelt momenteel nog heel surreëel", zei hij. "Ik was emotioneel, zeker toen ik in Parijs een laatste keer bovenaan het platform stond. Ik wist dat het mijn laatste competitie was. Ik moest op een zeker moment een beslissing nemen en dit voelt aan als het juiste moment."

Op 30-jarige leeftijd lijkt op het eerste gezicht relatief vroeg, maar je moet weten: de Brit gaat al een tijdje mee op het hoogste schavot. Al op z'n dertiende werd hij al Europees kampioen.

Breien

Maar Daley is door zijn carrière heen ook steeds meer geweest dan een sporter alleen.



De Brit is stelselmatig een mediafiguur geworden en is al jarenlang een spreekbuis en voorvechter voor LGBTQ+-rechten. In Tokio maakte hij - met zijn gouden medaille pas om zijn nek - nog een memorabel statement. En waar je hem nog van zou kennen?



Jawel, Daley is "de brei-kerel". Zowel tijdens deze Spelen, maar vooral de Spelen van Tokio, ging de Brit viraal met zijn breisels. Vaak was hij ook al breiend in de tribune van een wedstrijd te spotten - zo had hij zelfs een tasje gemaakt om zijn medaille in te bewaren.



Haken en breien is namelijk één van de hobby's van Daley. Het helpt hem naar eigen zeggen om kalm te blijven in stressvolle situaties. "Mijn liefde voor naaien en haken is iets wat me kalm heeft gehouden tijdens corona en in de aanloop naar de Olympische Spelen", zei de Daley er in Tokio over. Hij heeft zelfs een speciaal Instagram-account (madewithlovebytomdaley) om zijn creaties met zijn volgers te delen. Vervelen zal hij zich in zijn pensioen alvast niet doen.