Ongenaakbaar China in schoonspringen: titelverdediger Tom Daley moet (met nieuwe partner) vrede nemen met zilver

ma 29 juli 2024 12:50

In het synchroonspringen heeft olympisch kampioen in Tokio, Tom Daley, zilver gewonnen op de Olympische Spelen in Parijs. De Brit sprong samen met Noah Williams naar 463.44. Drievoudig wereldkampioen China pakte het goud met 490.35 én een geweldige laatste sprong.

Tom Daley werd op de Olympische Spelen in Tokio, vier jaar geleden, olympisch kampioen in het synchroonspringen. Amper negen maanden nadat hij begon te trainen met zijn nieuwe partner, Noah Williams, wonnen ze vanmiddag samen een zilveren medaille in Parijs. Drievoudig wereldkampioen China domineert de sport al jaren. Op de vorige Spelen in Tokio wonnen ze zeven van de acht disciplines in het duiken. Dit jaar willen ze voor het eerst alle gouden medailles wegkapen. Lian Junjie en Yang Hao sprongen naar goud met een geweldige score van 490.35 en pakten zo de tweede gouden medaille voor China in het duiken.

Voor Daley zijn het zijn vijfde Spelen en is het ook meteen zijn vijfde medaille. In Londen 2012 won hij brons, net als in Rio 2016. In Tokio 2020 werd hij olympisch kampioen en won hij ook een individuele bronzen medaille. En nu zet hij in Parijs nog een zilveren medaille op zijn olympisch palmares. Het Canadese duo Rylan Wiens en Nathan Murray won verrassend brons.