Piepkleine eilandengroep triomfeert, België zakt en VS nipt bij beste 50 landen: de medaillestand per capita

Toegegeven, enkel het eremetaal telt. Maar voor heel wat kleinere landen is het niet evident om op te boksen tegen de grootmachten in de sportwereld. Dus werpen we een blik op de best presterende landen per inwoner. De winnaar? Grenada, een piepkleine eilandengroep in de Caraïben. België zakt zowaar, net als enorme dalers VS en China.

Herinner jij je het bootje met de atleten op van Grenada? Wel het zou het meest succesvolle land worden op de Spelen qua capita.

Met een inwoneraantal van ruim 100.000 en 2 medailles, staat de eilandengroep helemaal bovenaan de lijst. Daar mogen ze de bronzen plakken van speerwerper Peters en tienkamper Victor voor bedanken.

Domenica en Saint Lucia - dat zijn eerste goud ooit pakte op de 100 m bij de vrouwen - vervolledigen de top 3.

Het eerste buurland vinden we op plaat 11. Nederland doet met een medaille per half miljoen inwoners het erg goed. Beter dan Frankrijk, dat van de 5e stek in de medaillespiegel 20 plaatsen zakt in die per capita.

Zakken doet België ook, van plek 25 naar 29 in de alternatieve stand. Met 1 medaille per bijna 1.200.000 inwoners doet het wel beter dan grootmachten VS en China. De winnaars van de Spelen tuimelen zowaar naar plekken 47 en 75 van 89 deelnemende landen.