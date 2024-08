Nicky Hayen kent slechtste start in 60 jaar met Club: "Wij kunnen wel coachen, maar spelers moeten opstaan"

Alarmbellen in Brugge. De landskampioen gooide vanmiddag een dubbele voorsprong te grabbel in Genk en begint het seizoen met 1 op 9. De slechtste start in decennia, en zo gaat de druk meteen de hoogte in. "De spelers moeten dwingender zijn voor elkaar en strenger voor zichzelf."

"We moeten als ploeg rustig blijven en onze taken blijven uitvoeren. Dat zijn lessen die wij als spelers moeten trekken na deze match."

"Dat we die match uit handen geven, daar zijn geen excuses voor", laat Simon Mignolet optekenen. "Deze wedstrijd hadden we gewoon moeten winnen."

Dat is het magere rapport van Club Brugge na drie speeldagen. De laatste keer dat de ploeg zo dramatisch begon aan het seizoen is liefst 60 jaar geleden.

Ook voor trainer Nicky Hayen is het frustrerend. Na de wonderperiode die Brugge vorig seizoen nog onverwachts naar de titel leidde, lijkt de sfeer nu helemaal gedraaid.

"We zijn gewoon niet scherp genoeg", klinkt het eerlijk. "Plots doen we alles verkeerd. In vergelijking met onze play-offs vorig seizoen is er gewoon een gebrek aan gretigheid."

"Kijk maar naar hoe Genk zich met lijf en leden voor de bal gooit. Dat ontbreekt bij ons momenteel. Dan kan je wel coachen langs de zijlijn, maar ook op het veld moeten er leiders opstaan."

"De spelers moeten dwingender zijn voor elkaar, en strenger voor zichzelf."

Ook begin vorig seizoen onder voormalige coach Ronny Deila was er een reeks wedstrijden waar Club regelmatig gewonnen situaties nog uit handen gaf. Zit dat nog in de kleedkamer?

"Of dat nu is of niet, dat moet veranderen", aldus Mignolet. "Deze wedstrijden moeten we gewoon winnen. Simpel."

Volgend week een nieuwe kans op een zege, in eigen huis tegen Antwerp.