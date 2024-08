Wat een comeback! Genk haalt dubbele achterstand op tegen Brugge, dat achterblijft met 1 op 9

Zowel Genk als Club Brugge had zijn competitiestart gemist met een 1 op 6. Zo was het in deze topper toch wat van moeten bij beide ploegen. Thorsten Fink wijzigde zijn poeg op 4 plekken, Nicky Hayen deed zelfs 6 wissels ten opzichte van vorige week. Onder anderen Raphael Onyedika kwam in de ploeg om voor wat extra ervaring te zorgen, maar na enkele minuten ging hij al pijnlijk in de fout. Hij liet de bal glippen en gunde Tolu een schietkans, maar hij schoot hoog over. Diezelfde Tolu kreeg nog een tweede kans na wegglijden van Hugo Siquet, maar opnieuw stond zijn vizier niet op scherp. Het antwoord van Club liet niet lang op zich wachten. Gustaf Nilsson probeerde het overhoeks, maar Van Crombrugge redde. De bal vloog tegen de lat, maar dus niet in doel. Na dat amusant wedstrijdbegin zakte het tempo wat. Grote kansen bleven uit, tot Antonio Nusa net voor de rust zijn moment gekomen zag. Hij dribbelde 3 tegenstanders voorbij en bediende Andreas Skov Olsen die mooi overhoeks binnenschoot. Zo mocht Club met een 0-1-voorsprong de kleedkamers intrekken. Na een uur kwam Club dan op een 0-2-voorsprong. Van Crombrugge kon net niet bij een afgeweken voorzet en de bal rolde in de voeten van Skov Olsen. Hij twijfelde niet en legde de 0-2 simpel binnen.

De 0-2 was het sein voor Fink om wat frisse spelers het veld in te gooien. En die hadden meteen een impact. Konstantinos Karetsas zette voor en de bal ging ongelukkig tegen de arm van Brandon Mechele. Penalty voor Genk en Jarne Steuckers zette die feilloos om. Diezelfde Steuckers kreeg daarna de kans op de gelijkmaker, maar hij vond een goede Simon Mignolet op zijn weg. Die gelijkmaker zou er toch komen via Tolu na een prima voorzet van Steuckers. Tolu had de bal maar binnen te knikken. Genk bleef doorgaan en in de extra tijd krulde Patrik Hrosovsky de 3-2 binnen van buiten de 16. In een halfuur ging Genk dus op en over Club. De ploeg van Hayen ging wel nog op zoek naar de gelijkmaker, maar een doelpunt maken zat er niet meer in. Zo begint Club dus met een 1 op 9 aan de competitie. Hun slechtste start in 60 jaar. Volgende week spelen ze tegen Antwerp een nieuwe topper. Dat zal al met het mes op de keel zijn.

Antonio Nusa (Club): "Ik ben teleurgesteld. Bij de 0-2 hadden we het gevoel van controle, maar ik weet niet wat er toen gebeurde. Ik heb er geen woorden voor. Dit is heel frustrerend. De eerste 60 minuten spelen we geweldig met 2 doelpunten. Nu moeten we gewoon samenblijven en vooruitkijken, want aan het verleden kunnen we niets veranderen."

Tolu Arokodare (Genk): "Dit voelt heel goed. We beginnen goed, maar komen niet tot scoren en krijgen dan 2 doelpunten tegen. Maar dan hebben we een goede reactie in huis, want deze zege hadden we echt nodig. Ik miste in het begin een paar kansen en dan heb je wat minder zelfvertrouwen, maar de coach en de spelers hielpen me en dan scoorde ik toch."

Patrik Hrosovsky (Genk): "Ik schoot precies zoals ik wilde. Het was al lang geleden dat ik scoorde, dus nu was wel een goed moment. Ik ben blij dat we niet opgegeven hebben na een goede eerste helft. De wissels hielpen ons om de wedstrijd te winnen. We hebben getoond dat we competitief zijn want het is toch een nieuwe coach met een nieuw systeem. Al is dit wel maar 1 wedstrijd en hebben we nog een lang seizoen voor de boeg."