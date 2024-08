Gouden Nafi Thiam mag Belgische vlag dragen op olympische slotceremonie in Parijs

Net als op de Olympische Spelen in Rio in 2016 mag Nafi Thiam de Belgische vlag dragen tijdens de slotceremonie in Parijs. De olympische kampioene zevenkamp zal rond 21 uur het Stade de France binnenwandelen met de Belgische tricolore.

Nafi Thiam schreef in Parijs geschiedenis door voor de 3e keer op een rij de olympische titel in de zevenkamp te pakken. Niemand dat het haar in de meerkamp ooit voor.

In Tokio had ze al als enige Belgische vrouw haar olympische titel met succes verlengd. Met deze nieuwe titel komt ze op eenzame hoogte tussen een rijtje van olympische legendes.

Bij haar eerste olympische titel in Rio 2016 kreeg Thiam al de eer om de Belgische vlag te dragen tijdens de slotceremonie en ook vanavond zal ze in het Stade de France het Belgische boegbeeld zijn. Drie jaar geleden in Tokio was ze ook al de vlaggendraagster bij de openingsceremonie.

De slotceremonie start vanaf 21u met de vlaggenparade, gevolgd door de intrede van de atleten. Alle atleten van Team Belgium werden uitgenodigd om naar Parijs af te zakken voor de slotceremonie. Verwacht wordt dat er 120 atleten van Team Belgium zullen deelnemen aan het slotspektakel.