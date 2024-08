De zure nasmaak voor de Belgian Cats: "Dit was echt wel het moment om te oogsten"

Na een toernooi met hoogtes en laagtes verlaten de Belgian Cats Parijs met lege handen. In de laatste Sporza Daily van deze Olympische Spelen maakt ex-bondscoach Philip Mestdagh mee de balans op. "Misschien komt dit inderdaad wel harder binnen dan wat er 3 jaar geleden in Tokio gebeurd is."

Voor de Belgian Cats lag de lat in Parijs hoger dan in Tokio. 3 jaar geleden waren ze debutant, in de Franse hoofdstad waren ze een medaillekandidaat als regerend Europees kampioen.

"Als je het EK wint in 2023, dan kun je niet zeggen dat je naar de Spelen gaat om de kwartfinales te halen", weet Philip Mestdagh, in 2021 bondscoach van de Cats op de Spelen.

"Je moet je doelstelling dan bijstellen en ik vond het realistisch dat de Cats een medaille wilden behalen."

"Ze moesten er ook voor gaan. Dit was echt wel het moment. Als we in Tokio het momentum gemist hebben om in de top 4 te geraken, dan vergelijk ik er dit wel mee, ja."

"Misschien komt dit wel harder binnen dat wat er in Tokio gebeurd is", zegt Mestdagh over de zure uitschakeling in de kwartfinales. "Onze status is nu eenmaal gegroeid."

"Andere landen zoals Servië en Spanje zijn aan het heropbouwen, terwijl wij nog kunnen rekenen op Emma Meesseman en anderen."

"Dit was echt wel het moment om te oogsten en dat hebben we nagelaten. En dat is zuur."