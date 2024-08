Beste prestatie in 100 jaar en nog nooit zoveel vrouwen: zo uniek zijn de 10 Belgische medailles in Parijs

De Olympische Spelen zijn afgelopen. Na een spetterende start en een mooie eindsprint strandt België op 10 medailles in Parijs. Team Belgium keert met 3 gouden, 1 zilveren en 6 bronzen exemplaren terug naar huis. Voor zo'n prestatie moeten we al terug naar 1924, toen ook in Parijs. Een historisch overzicht van Paris 2024.

Tussendoor was er ook verrassend brons van judoka Gabriella Willems . Halfweg stond de teller op 5.

Evenepoel had de smaak te pakken, want een week later werd hij nog eens olympisch kampioen op de weg. De volgende dag ging Lotte Kopecky met brons aan de haal bij de vrouwen.

Beter konden de Olympische Spelen niet beginnen. Remco Evenepoel (goud) en Wout van Aert (brons) schoten meteen raak in de tijdrit op dag 1.

Graag scoren in Parijs

Neen, 10 medailles pakken is geen alledaagse prestatie.

De laatste keer dat België het zo goed deed, was in 1924, exact 100 jaar geleden. Ook toen vonden de Spelen plaats in Parijs.

Toen ging ons land met 13 medailles (3 keer goud, 7 keer zilver, 3 keer brons) naar huis. Dat was nog een pak minder dan vier jaar eerder in eigen land. België pakte in Antwerpen maar liefst 36 medailles.

Als we die editie even vergeten, verzamelde België enkel minstens 10 olympische medailles na een tripje in Parijs.

Naast 2024 en 1924 was er ook nog 1900. Tijdens die Spelen in Parijs stonden 15 Belgen op een olympisch podium.

Voor 3 gouden medailles moeten we minder ver terug in de tijd. Drie jaar geleden was dat namelijk ook de balans in Tokio.