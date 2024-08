Turnwereld in de ban van bronzen debacle: Amerikaanse lijkt na 5 (!) dagen medaille te verliezen, of komen er 3 'winnaars'?

zo 11 augustus 2024 06:17

Kennen we vanavond al de definitieve medaillestand van Parijs 2024? Door een debacle in het turnen misschien niet. Vijf dagen nadat Jordan Chiles brons had veroverd in de vloerfinale, lijkt de Amerikaanse haar plak opnieuw te moeten inleveren. Haar Roemeense concurrente, die vierde eindigde, won namelijk een juridische slag. Of had de plak eigenlijk naar nog iemand anders moeten gaan?

Herinnert u zich de iconische foto van Simone Biles en haar landgenote Jordan Chiles die bogen voor olympisch kampioene Rebeca Andrade na de vloerfinale? Wellicht krijgt het beeld nog een zuur staartje. Het verhaal zit zo: rond de 3e plaats van Chiles was er afgelopen dinsdag meteen heel wat controverse. Eerst dacht de Roemeense Ana Barbosu namelijk dat zij een historische bronzen medaille veroverd had. Toen ze al met een vlag van haar land pronkte, zag ze op het scorebord plots dat ze naar plek 4 was weggezakt.

Dat kwam omdat de Amerikaanse delegatie (met succes) een herziening van de score van Chiles had gevraagd bij de jury. Door een opwaardering van 0.1 greep de Amerikaanse dan toch brons. Wat de controverse nog groter maakte: met Sabrina Maneca-Voinea voelde ook de Roemeense die op plaats 5 eindigde zich bekocht. Uit gretig gedeelde beelden bleek dat Maneca-Voinea ten onrechte een puntenaftrek had gekregen omdat ze buiten de lijnen gelopen zou hebben. Zónder die bestraffing had zij en niet Chiles, die ondertussen veel haat op sociale media te verduren kreeg, brons gepakt.

Drie bronzen medailles?

In het Roemeense kamp lieten ze de vreemde afloop niet zomaar passeren. Het olympische comité begon een spoedprocedure bij het Internationaal Sporttribunaal TAS. Zo haalden ze als argument aan dat de Amerikanen hun klacht bij de jury te laat hadden ingediend. Die moet normaal binnen de minuut neergelegd worden. Het TAS bevestigde gisteren dat de klacht effectief pas na 1 minuut en 4 seconden kwam en dus ongeldig was. In een bevelschrift stelt het tribunaal dat de oorspronkelijke eindstand (met Barbosu op 3, Maneca-Voinea op 4 en Chiles op 5) dus hersteld moet worden, maar het TAS laat nog in het midden wie nu uiteindelijk de medaille moet krijgen. Dat moet de internationale turnfederatie beslissen. Een woordvoerder liet weten dat er "normaal snel communicatie volgt". Eerder had het Roemeense olympische comité al gevraagd om drie bronzen medailles uit te delen gezien de unieke situatie.

De klacht was ingediend met goede bedoelingen. We wilden alleen dat de score correct was. Amerikaanse turnfederatie