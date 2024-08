Zélfs Simone Biles buigt letterlijk en figuurlijk voor haar: de wonderlijke weg naar goud van Rebeca Andrade

Het is nu al een iconisch beeld. Bij de podiumceremonie van de vloerfinale bogen Simone 'GOAT' Biles en haar landgenote Jordan Chiles letterlijk voor olympisch kampioene Rebeca Andrade (25). Niemand die de Braziliaanse het succes niet gunt, gezien haar wonderlijke weg naar goud.

"Zullen we buigen?"

"Natuurlijk!"

Volgens Simone Biles was dat het kortje gesprekje dat zij en Jordan Chiles op het podium voerden en voor een iconisch beeld zorgden. De Grootste Aller Tijden die buigt voor een concurrente die dan ook nog eens geen landgenote is.

Rebeca Andrade mag dan wel het Engels niet machtig zijn, maar binnen de turnwereld geniet ze door haar straffe prestaties én verleden veel respect.

Eerst duiden we dat eerste: met een zesde olympische medaille - waarvan 4 op de deze Spelen, evenveel als Biles - kroonde Andrade zich tot de meest succesvolle Braziliaanse atlete ooit.

Dat feit wordt nog straffer als je het levensverhaal van de gymnaste kent.

Andrade groeide op in armoede in de favela's van São Paulo, samen met zeven broers en zussen. Haar familie kon zich zelfs geen busticketje veroorloven om Andrade naar de turnles in de stad te sturen.

"Ik miste meer trainingen dan dat ik er een aanwezig was", vertelde de Braziliaanse daar ooit over. Samen met haar broers wandelde Andrade dan maar twee uur naar de turnclub.

Ook toen de carrière van het turnfenomeen gelanceerd was, kreeg Andrade het succes allerminst in de schoot geworpen. Maar liefst drie keer scheurde ze de kruisbanden van haar knie.



Steeds knokte ze terug. In Parijs volgde de (gouden) beloning en een diepe buiging.