LIVE: Aanvoerder Siebe Schrijvers zet OHL op voorsprong vanaf de stip

Verstraete toch fit, Verlinden in de basis

OH Leuven heeft Birger Verstraete kunnen recupereren. Dinsdag moest hij het veld verlaten met pijn aan zijn heup, vandaag is de middenvelder toch fit voor de match.



"Hij herstelde goed deze week en is klaar om er vol tegenaan te gaan", verzekert coach Chris Coleman.



Voorin staat Thibaud Verlinden een eerste keer in de basis tijdens de play-offs. In Luik maakte hij het enige doelpunt van de match (0-1).