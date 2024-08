Patrick Lefevere bevestigt dat Julian Alaphilippe ploeg verlaat: "Pijnlijk, maar alle begrip"

De sportieve toekomst van Julian Alaphilippe - einde contract - was al maanden een hot topic. In 2013 werd die prof bij Etixx-iHNed, de Tsjechische opleidingsploeg van de WorldTour-ploeg van Lefevere, een jaar later stoomde hij door naar de grote jongens.



Die band doorknippen doe je niet licht. De grote successen van de Fransman liggen al even achter hem. De klassieke winnaar van de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, San Sebastian en 3 keer de Waalse Pijl en dubbele wereldkampioen van 2020 en 2021 mocht gerust blijven met een prestatiegericht contract.



Maar de Franse chouchou werd het hof gemaakt door de Franse ploegen met een pak centen, ook Tudor en Q.365 toonden verregaande interesse. Het is nog niet bekend wie het pleit won.



"Maar Julian belde me deze week zelf op om te laten weten dat hij vertrekt", bevestigde Lefevere het bericht van vanochtend in Het Nieuwsblad. "Hij had er nachten van wakker gelegen en was er weken ziek van, maar hij deelde me mee dat hij de ploeg zal verlaten."