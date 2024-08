Isaac Kimeli imponeert met 8e plaats op de 5.000 meter: "Ik had het zelf niet verwacht"

Dat ons land 2 finalisten op de 5.000 meter kon afvaardigen, was al straffe kost. En Isaac Kimeli en John Heymans vertolkten met een 8e en 11e plaats van de 22 finalisten geenszins een figurantenrol.

"Ik had het zelf niet verwacht, want ik had al een 10.000 meter in de benen", vertelde een gelukkige Kimeli. "In de laatste 200 meter voelde ik de verzuring, maar ik heb gevochten voor elke plaats."

Voor Kimeli was het toch een beetje revanche na zijn tegenvallende 10 kilometer. "Ik heb geen geluk op dat nummer, maar ik mag trots zijn op wat ik nu heb laten zien."

"Ik was ontgoocheld na de 10.000 meter, maar ik heb de knop omgedraaid."

"Ik ben vanmorgen opgestaan om naar Bashir (Abdi) te kijken en ik zei tegen mezelf: doe zoals hij. hij inspireert ons."