's Ochtends met spoed naar ziekenhuis, tóch olympische titel verdedigen, maar afdruipen: de bewogen dag van Tamberi

Het schoolvoorbeeld van leven voor je sport. Gianmarco Tamberi heeft er een - op z'n zachtst gezegd - bewogen olympische finaledag opzitten. De Italiaanse hoogspringer werd deze ochtend naar spoed gebracht met nierstenen, verscheen in de vooravond alsnog met veel show in het Stade de France, maar zijn lichaam liet het niet toe om zijn titel te verdedigen. Het verhaal van pijnlijke uren om snel te vergeten.

Wat een mooi avontuur moest worden in Parijs, is uitgedraaid op een vervloekt toernooi voor Gianmarco Tamberi.

De Italiaanse hoogspringer kwam naar de Spelen in Parijs om zijn hoogspringtitel - die hij deelt met de Qatarees Barshim - te verdedigen.

Tamberi zijn voorbereiding op het toernooi verliep verre van vlekkeloos. Nierstenen verstoorden zijn pijnlijke aanloop richting de sprongen van zijn carrière.

Daar kwam deze ochtend nog een schepje bovenop. De flamboyante Italiaan werd met een nierkoliek (acute pijn door een niersteen die de urineleider blokkeert, red.) opgenomen met spoed.

"Maar de pijn die ik vanmorgen heb gevoeld - hoe sterk die ook was, is niets vergeleken met hoe ik me binnenin voel", deelde Tamberi op Instagram.