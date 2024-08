Stefanos Tsitsipas stopt samenwerking met zijn vader Apostolos: "Met pijn in het hart"

De 25-jarige Stefanos Tsitsipas wordt al sinds het begin van zijn tenniscarrière gecoacht door zijn vader Apostolos.



Maar de voormalige nummer 3 van de wereld speelde de voorbije tijd geen deuk meer in een pakje boter.



Tsitispas is afgegleden naar de 11e plek op de ATP-ranking. Vorige week sneuvelde de Griek in Montreal al verrassend genoeg in de eerste ronde na een nederlaag tegen Kei Nishikori.



"Met pijn in het hart moet ik meedelen dat de samenwerking met mijn vader als coach is beëindigd. Ik geef de voorkeur aan mijn vader in zijn rol als vader. Alleen als vader", maakt Tsitsipas de breuk bekend.

"Mijn vader heeft me opgevoed en voorzien van kennis en wijsheid op en naast de baan. Daar bedank ik hem voor."