Diepe ontgoocheling bij Red Panthers na verloren bronzen duel: "Dit doet zoveel pijn"

"We hadden gewoon goud kunnen winnen en nu gaan we met lege handen naar huis. Ik kan het niet uitleggen", besloot Englebert die aangaf even tijd nodig te hebben om het verlies te laten bezinken.

"We zijn goed begonnen, maar Argentinië is natuurlijk een een topploeg en is kunnen terugkomen."

Een enorme ontgoocheling voor de Panthers, die naar woorden moesten zoeken na de wedstrijd. "Dit is zo zuur. We zijn trots op de ploeg, maar dit doet pijn. De 4e plaats is een kutpositie", aldus een geëmotioneerde Charlotte Englebert .

"Dit is niet waarvoor we naar hier zijn gekomen", vatte Judith Vandermeiren het toernooi samen.

Al heerste er een ander gevoel dan na de nederlaag tegen China in de halve finales. "Argentinië was de betere ploeg vandaag, ze hebben het niet gestolen. Aanvallend waren we niet goed genoeg. We hebben Argentinië te veel in hun spel laten komen", keek Vandermeiren in de spiegel.

"We hebben fantastisch hockey gespeeld en onszelf doen dromen. We hebben België doen dromen, maar dit is niet waarvoor we naar hier zijn gekomen", benoemt Vandermeiren de pijnlijke realiteit.

Toch is de Red Panther zich al meteen bewust van de knappe prestatie die haar team heeft neergezet. "Het heeft niet mogen zijn. Het gaat even slikken zijn, maar binnen een paar maanden zullen we er met trots op kunnen terugkijken.