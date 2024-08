VIDEO - Als een held onthaald: Eritrea viert thuiskomst van groene trui Biniam Girmay met parade en feest in stadion

Biniam Girmay is eindelijk weer thuis én hij zal het geweten hebben. De Eritrese renner van Intermarché-Wanty, die geschiedenis schreef in de Tour de France, is als een volksheld onthaald in hoofstad Samara.

Vandaag volgde een huldiging in een open auto door de straten van de hoofdstad. Een massa volk was uitgerukt om hun held te begroeten. Girmay had wel een paraplu nodig, want de regen was van de partij.



Maar dat liet hij niet aan zijn hart komen. De allereerste zwarte winnaar van een rit in de Tour - hij maakte er ineens 3 van - én in één moeite ook de groene trui genoot met volle teugen, met zijn kinderen erbij in de auto.



De nationale tv van Eritrea was erbij voor foto's en beelden. Girmays Belgische ploeg stuurde een tweet met feestbeelden de wereld in.



Er reden ook heel wat Eritrese renners mee in de stoet met een groot spandoek van Girmay. De parade kende zijn ontknoping in een groot stadion, dat volgelopen was met duizenden mensen om te dansen, te zingen en te vieren.



Girmay sprak de massa toe en was zichtbaar ontroerd.