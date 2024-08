UEFA schorst Spanjaarden Morata en Rodri voor 1 duel vanwege omstreden "Gibraltar-gezang" na EK-titel

De Spanjaarden Rodri en Alvaro Morata zijn door de Europese bond UEFA één interland geschorst vanwege een leus die zij riepen daags na de gewonnen EK-finale tegen Engeland. "Gibraltar is Spaans", zongen de twee bij de titelviering in Madrid.

Rodri en Morata deden dat niet op hun eentje, ze zongen mee met duizenden verzamelde fans.



De aanleiding voor de strijdkreet was dat Spanje Engeland met 2-1 versloeg in de EK-finale in Berlijn.



De Britten veroverden Gibraltar, dat op het Iberisch schiereiland ligt, ruim 300 jaar geleden op Spanje. Dat land beschouwt het als een illegale bezetting, maar voert de strijd niet hoog op om de betrekkingen goed te houden.



De voetbalbond van Gibraltar diende na de uitlatingen van de Spanjaarden een klacht in bij de UEFA. "Extreem provocatief en beledigend. In het voetbal is geen plek voor dit soort gedrag", klonk het.



De UEFA ging daarin mee en accepteerde de gezangen niet. Er volgde een aanklacht, de tuchtcommissie sprak vandaag een schorsing van 1 match voor de 2 spelers uit.



De twee zijn geschorst voor de eerstvolgende interland van Spanje. De UEFA stelt dat Morata en Rodri de "algemene gedragsregels" en "de basisregels van fatsoenlijk gedrag" hebben overtreden. Ook zouden ze een sportevenement hebben gebruikt voor "manifestaties van niet-sportieve aard".