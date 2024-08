Tips voor je Vueltamanager: Belgische klassementsman, 3e troef van UAE en 2 Baskische vrijbuiters

De Vuelta is traditioneel de meest onvoorspelbare van de 3 grote rondes. Dat maakt de Vueltamanager een extra grote uitdaging. Wie zijn de witte merels waarmee je het verschil kan maken? We zochten naar inside info.

Voor Knaven is het dan ook een uitgemaakte zaak. "Pavel moet je altijd selecteren in je Vueltamanager."

"Ik verjaar morgen, dat is op papier een etappe die Pavel moet liggen. De kans dat hij wint, is natuurlijk klein, maar hij is wel extra gemotiveerd."

Wat mogen we verwachten van het Mexicaanse raspaardje Isaac del Toro? "Hij moet stelen met zijn ogen in zijn eerste grote ronde. We leggen hem geen druk op."

"We zullen McNulty als 3e man zo hoog mogelijk in het klassement houden", vertrouwt UAE-baas Matxin ons toe. "Zo hebben we een extra pion om mee te schaken."

Bij UAE Team Emirates hebben ze er een handje van weg om meerdere pionnen in de top 10 van een grote ronde te parkeren. Joao Almeida en Adam Yates delen het kopmanschap in de Vuelta. Maar ook de Amerikaan Brandon McNulty (€5M) krijgt een vrije rol.

Het grote doel van Juaristi, Berasategi en co is geen geheim: "Een rit winnen, dat zou voor Euskaltel een droom zijn die uitkomt."

"Juaristi is een heel complete renner die goed bergop rijdt. Hij heeft de kwaliteiten om mee te gaan in ontsnappingen die tot het einde dragen."

"Als ik zou meedoen aan de Vueltamanager, zou ik Txomin Juaristi (€2M) of Xabier Berasategi (€2M) in mijn team klikken", verklapt ploegleider Jorge Azanza.

Bij Ineos Grenadiers is het uitkijken naar de vuurdoop van Joshua Tarling (€5M) in een grote ronde.

Bij Lotto-Dstny leggen ze hun boontjes te week op Lennert Van Eetvelt (€5M).

De 23-jarige klimmer ambieert in Spanje voor het eerst een klassement in een grote ronde.

"Na zijn knieproblemen in het voorjaar waren we overeengekomen om een Vuelta-klassement uit zijn hoofd te zetten", geeft sportief manager Kurt Van de Wouwer toe. "Maar Lennert raakte op tijd fit en ondervindt geen last meer van zijn knie."

Wat is er mogelijk voor Van Eetvelt in het klassement? "We mikken op de top 10", klinkt het.

"Lennerts sterke punt is zijn recuperatievermogen. We zullen zien waar hem dat brengt wanneer hij 3 weken lang elke dag voor het klassement gaat. Want dat is iets nieuws voor hem."