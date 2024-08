Langlauflegende Johaug keert terug uit haar pensioen om voor 15e keer wereldkampioene te worden

3 jaar na haar afscheid van de langlaufsport zal de Noorse Therese Johaug weer op de skilatten te bewonderen zijn. Goud pakken op het WK langlaufen (26 februari-9 maart 2025) is het grote doel. "Ik ben al tijd blijven trainen omdat het me zoveel vreugde schenkt", zegt de langlauflegende.

Na 14 wereldtitels en een 4e olympische titel zette langlaufster Therese Johaug na de Winterspelen in Peking 2022 een punt achter haar carrière.



De reden? Johaug wou een gezin stichten. Samen met de Noorse roeier Nils Jakob Hoff realiseerde ze vorig jaar die droom met een eerste kindje.

"De droom om moeder te worden was zo groot dat ik er voor koos om mijn sport even opzij te zetten."

"Maar van in het begin was het doel om een comeback te maken. En met het WK in Trondheim is dat de ideale gelegenheid", licht de Noorse haar comeback toe.





Johaug mikt op dat WK op het allerhoogste. "Ik ben de hele tijd tijd blijven trainen en droom opnieuw van goud."