Ex-toprenner Rohan Dennis is officieel aangeklaagd voor doodrijden echtgenote

Rohan Dennis is vandaag opnieuw voor de rechter verschenen in Adelaide, waar de Australische ex-renner te horen kreeg dat de aanklacht voor "gevaarlijk en onzorgvuldig rijden met de dood tot gevolg officieel bekrachtigd werd. Op 30 december 2023 reed hij na een ruzie thuis zijn vrouw aan, die daarop in het ziekenhuis overleed.

Dubbel wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis hangt een celstraf van 15 jaar boven het hoofd, als hij schuldig wordt bevonden. Dat is de maximumstraf die bij de officiële aanklacht van vandaag hoort. Half maart moest Dennis een eerste keer voor de rechter verschijnen. Dat deed hij als vrij man, omdat hij op borgtocht vrij kwam, nadat hij op 31 december gearresteerd was. De zaak werd toen uitgesteld tot vandaag. Toen en ook nu woonde Dennis de zitting bij. Hij onthield zich nog steeds van commentaar. Dennis' advocaat vroeg extra tijd om zijn pleidooi voor te bereiden. De rechter zette de volgende zitting op de rol voor 30 oktober.

Dennis was vorig jaar net gestopt als profrenner, Visma-Lease a Bike was zijn laatste ploeg. Twee dagen voor Nieuwjaar vond het drama plaats. Dennis had een uit de hand gelopen ruzie met zijn vrouw, ex-renster Melissa Hoskins, in hun woning in Adelaide, waarbij hij in zijn auto sprong en wild wegreed.



Zijn vrouw zou hem willen tegenhouden hebben en zich vastgeklampt hebben aan de auto, waarna haar man haar aanreed met fatale verwondingen tot gevolg.