Met zus als "compagnon de route" in Parijs: 3e keer scheepsrecht voor kajakker Artuur Peters? "Ik wil een finale"

Vanaf dinsdag gaan onze kajakkers het water op in Parijs. Artuur Peters, Hermien Peters en Lize Broekx willen tot het einde meestrijden. "We mikken allemaal op een olympische finale."

Artuur Peters staat voor zijn 3e Olympische Spelen. Na een 11e plaats in Rio greep hij in Tokio nipt naast de finale. Daar wil hij in Parijs verandering in brengen.

"Absoluut", stelt Peters. "De laatste jaren heb ik overal de A-finale willen varen. Ook hier is het mijn doel, zeker omdat me dat in Rio en Tokio net niet gelukt is."

Peters is intussen afgestudeerd als elektro-mechanicus. Op weg naar Parijs heeft hij zich voltijds op het kajakken kunnen focussen.

"Fysiek ben ik hopelijk een stuk sterker. En ook mentaal word ik beter en beter", verzekert de 27-jarige sprinter, die deze week de 1.000 meter racet.

"De Portugees Pimenta en de Hongaren Varga en Kopasz steken erbovenuit", weet hij. "Vanaf plaats 4 ligt het veld open."

De kajakkers varen hun wedstrijden op een nieuwe baan, ten oosten van Parijs. "Intussen kennen we de baan", legt Peters uit.

"Er kan een vervelende zijwind staan, maar dat heb je niet in de hand. We gaan er vol voor."

De familie Peters is weer goed vertegenwoordigd. De zus van Artuur sprint de 500 meter in de K1- en K2-boot. "Hermien is heel sterk", weet hij. "We gaan allemaal voor die A-finale."