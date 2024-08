Lefevere trekt lessen uit weg naar olympisch goud: "Sommigen zullen me tegenspreken, maar Evenepoel likes it!"

Lefevere had het volste vertrouwen in een goede afloop toen Remco Evenepoel zijn aanval inzette vanuit de rug van Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

"Ik was zelf niet in Parijs. Dat maakt het gemakkelijker", zegt hij. "Mijn TV en ik. Dat heb ik het liefst. Dan kan ik roepen, schelden en rechtspringen zoals ik zelf wil."

Met deze 2e gouden medaille is de status van Remco Evenepoel intussen naar ongeziene hoogtes gestegen. Maar welke doelen stel je als ploegleider nog met iemand die al zoveel gewonnen heeft?

"Met iemand van 34 jaar zou je aan stoppen beginnen te denken. Maar iemand van 24? Nu is het tijd voor nieuwe uitdagingen."

"Verleden week liet ik al een ballonnetje op over de Ronde van Vlaanderen."

"Tijdens Parijs-Roubaix van dit voorjaar was ik ontevreden met hoe de ploeg marcheerde. We waren aan het Whatsappen en hij stuurde me dat hij er volgend jaar verandering in zou brengen."

"Nu, Parijs-Roubaix hoeft niet hoor. Nog niet op je 24e. Ik zou niet weten waarom hij Luik zou laten vallen. Misschien moet hij zich ook eens wagen aan de Amstel Gold Race."

"Maar hét hoofddoel blijft om de 3 grote rondes te winnen."