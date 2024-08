Blijdschap overheerst bij bondscoach Ludwig Willems na brons voor Kopecky: "Ze verdient dit zo hard"

Tevreden met brons. Dat is de moraal van het verhaal voor bondscoach Ludwig Willems, die Lotte Kopecky naar een derde plaats zag rijden in de olympische wegrit. Hij zag vooral een verdiende winnares. "Je mag niet vergeten dat Faulkner bijna de hele klim van de Montmartre op kop rijdt", aldus Willems.

Kopecky bracht Faulkner terug naar de kop, al was het misschien eerder andersom. "Je mag niet vergeten dat Faulkner bijna de hele klim op de Montmartre op rijdt. Ik denk dat Lotte daar al gevoeld zal hebben hoe sterk Faulkner was."

"Vas strandt op een paar meter en wanneer ze stopt met rijden kijken ze naar elkaar. Om zoiets te doen moet je ook enorm sterk zijn, en dat was Faulkner."

Zat er ook meer in dan brons? "Die aanval van Faulkner was enorm slim gezien. Je moet het nog kunnen, zo vanop de kop wegrijden."

"Dit is super leuk", opent een opgetogen Ludwig Willems. "Dat is het vooral na Tokio, waar Lotte net het podium mist. Na het WK is dit de kers op de taart op mijn carrière, en voor Lotte natuurlijk ook."

Ze kan met een gerust hart naar de piste. Daar zit er meer in.

Met z'n vieren in de laatste kilometers werd het nog erg spannend. "Dat zorgt voor een dubbeltje op zijn kant bij zo'n tactische wedstrijd. Ze was voor goud aan het strijden, maar het werd brons. Daar zijn we zeer tevreden mee."

De bondscoach zag dat Kopecky bewust koos om aan kop te beginnen aan de sprint voor zilver. "Ze weet hoe slim Vos kan zijn en zo kan ze haar een beetje inschatten."

"Het was een sprint van stervende zwanen. Faulkner stak er echt wel bovenuit", beseft Willems.

"Deze prestatie is het bewijs dat we naar een niveau aan het groeien zijn waar we met de besten kunnen meedoen. De andere Belgen hebben gedaan wat ze konden."

En nu gaat Kopecky richting de piste. "Daarvoor is dit belangrijk. Ze kan met een gerust hart naar de piste. Ik denk dat ze daar kan verrassen en dat er meer inzit."