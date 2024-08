"Alsof je nóg harder gefaald hebt": Kopecky toont keerzijde van de medaille der "vervelende" hoge verwachtingen

In Paris by Night stonden Lotte Kopecky en de andere gasten stil bij de hoge verwachtingen die telkens geschept worden richting de Olympische Spelen. Medailles lijken soms als een evidentie aanzien te worden. Extra pijnlijk voor een sporter die er net naast grijpt. "Het voelt dan alsof je nog harder gefaald hebt", weet Kopecky.

Het vijfde Belgische eremetaal in Parijs was een feit dankzij Lotte Kopecky. Dat wordt soms als een evidentie aanzien, maar dat is het allerminst.

"Dat is een beetje vervelend in het algemeen, naar alle sporters toe. Kijk nu naar een Matthias Casse die vijfde wordt. Hij heeft alles gedaan binnen zijn mogelijkheden om hier in topvorm te staan", opende Kopecky in Paris by Night.