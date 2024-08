Marijn de Vries analyseert de bronzen koers van Lotte Kopecky: "Het waren allemaal stervende zwanen"

Was een valpartij het beslissende moment? Lotte Kopecky lag er zelf niet bij, maar was op 45 kilometer van het einde van de wedstrijd wel veroordeeld tot een pittige inhaalrace, die haar krachten kostte. "Dat hoort bij het wielrennen, maar het is wel jammer dat die valpartij de finale bepaalt", zegt Marijn de Vries. "Kopecky liet wel zien hoe sterk ze was na die valpartij, want zij kon als enige nog de oversteek maken naar de kop van de koers." "Daar heeft ze wel een cartouche verspild, want daarna was het beste ervanaf. Dat zag je ook tijdens de achtervolging met Faulkner op Blanka Vas en Marianne Vos. Op de laatste beklimming van de Montmartre zat ze niet uit weelde in het wiel van de Amerikaanse."

"Die achtervolging duurde lang, want ook Faulkner zat op haar limiet. Het was dan ook een zware wedstrijd. Op het einde waren het allemaal stervende zwanen en Kristen Faulkner stierf het minst langzaam."



"Een aanval was het enige wat Faulkner kon doen, want ze reed als niet-sprintster met 3 snelle vrouwen naar de streep. Maar je moet het wel nog kunnen natuurlijk. Haar timing was alvast perfect. Vos en Kopecky keken naar elkaar en als Faulkner 2 meter krijgt, dan is ze weg."



En dan te denken dat de Amerikaanse normaal niet eens zou deelnemen aan de Olympische Spelen.



"Een renster als Faulkner zou altijd mee naar de Spelen moeten, al was het maar om in het begin op kop te rijden. Ze is een beresterke renster en kan dit gewoon heel goed. Dat heeft ze al laten zien met ritwinst in de Vuelta en de Giro. Het was dan ook een verrassing dat ze eerst niet geselecteerd was."



Van een niet-selectie tot een gouden medaille, het kan snel verkeren in het leven. Kopecky bleef evenwel achter met brons. "Ze zal op meer gehoopt hebben, maar ze mag trots zijn op haar koers. Ik hoop alvast dat ze zich over 4 jaar kan revancheren."