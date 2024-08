Philippe Clement kiest voor verlengd verblijf in Schotland en tekent nieuw contract tot 2028 bij Rangers

Philippe Clement verloor met Rangers dan wel de titelstrijd tegen Celtic, overtuigen deed de Belgische coach zeker en vast in Schotland.

Bij Rangers houden ze hem maar wat graag langer aan boord. Vandaag tekende Clement een nieuw contract voor de komende 4 jaar, tot 2028.

"Ik ben verliefd geworden op de club, de fans, het stadion en de stad", verklaarde onze landgenoot waarom hij voor het verlengde verblijf koos.

"Er zit een enorm potentieel in de club en we moeten nu zorgen dat we nog sterker worden in alle opzichten. We zitten allemaal op dezelfde golflengte."

De titel grijpen lukte in zijn eerste seizoen niet, maar de League Cup pakte Rangers wel. In de Europa League sneuvelden de Schotten in de 1/8e finales.

Voordien was Clement al actief bij Waasland-Beveren, Genk en Club Brugge in eigen land en beleefde hij een avontuur bij Monaco.