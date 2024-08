Net geen olympisch diploma: Vyvey en Van Zandweghe eindigen Spelen als 9e in lichte dubbeltwee

Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe kwamen centimeters tekort. In hun B-finale van de lichte dubbeltwee leek het Belgische roeiduo goed op weg naar een olympisch diploma, maar een eindschot van de Fransen gooide roet in het eten. Het resultaat: een 9e stek op de Spelen van Parijs en teleurstelling bij onze landgenoten na de finish.

In baan 5 roeien naar de top 2.

Dat was het doel voor Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe in de B-finale van de lichte dubbeltwee. Als het Belgische duo daarin slaagde, had het een mooi olympisch diploma op zak.

Halfweg lagen onze landgenoten op een vierde plek in een wedstrijd waar alle boten erg dicht bij elkaar lagen. De Spanjaarden namen het voortouw, België vocht met Frankrijk en Mexico om het laatste diploma.

Even leken Vyvey en Van Zandweghe er erg dicht bij te komen. Na 1.500 meter hadden ze zelfs de Spanjaarden in het vizier op de 2e plaats. Tot de Fransen - onder gejoel van eigen aanhang - uitpakten met een fikse eindsprint.

Jammerlijk verdict: de Belgen werden 3e in de B-finale, dus 9e in totaal, in een tijd van 6'20"28. Een welgemeende "f*ck" maakte de teleurstelling van onze landgenoten publiekelijk bekend na de finish.