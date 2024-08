Nu vertrekt ook boegbeeld Jonathan Wheatley bij Red Bull: Brit wordt teambaas van F1-project van Audi

Het rommelt al maanden bij Red Bull, waar begin dit jaar teambaas Christian Horner van grensoverschrijdend gedrag werd beschuldigd, maar ook werd vrijgesproken. De heisa duwde topingenieur Adrian Newey na 20 jaar wel naar de uitgang.



Newey was bijna 20 jaar aan de slag bij Red Bull en wordt gezien als de grondlegger van de successen van het Oostenrijkse team met de wereldtitels van Sebastian Vettel in 2010, 2011, 2012 en 2013 en die van Max Verstappen in 2021, 2022 en 2023.



Wheatley werkt 18 jaar voor Red Bull en was als sportief directeur belangrijk voor Verstappens eerste titel.



Wheatleys ambitie is evenwel een team leiden. Dat kon niet bij Red Bull, waar Horner al sinds de oprichting in 2005 de plak zwaait. De affaire deed zijn stoel wankelen, maar de 50-jarige landgenoot overleefde de storm.



Wheatley waagt nu zijn kans bij het F1-project van Audi, dat het F1-team van Sauber overneemt en in 2026 zijn intrede doet in het circuit. Na het vertrek van de Duitser Andreas Seidl kwam die functie vrij.