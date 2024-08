Nikiforov "gedegouteerd" van judo na uitschakeling: "Schwalbes in voetbal? Hier is het gewoon hetzelfde"

do 1 augustus 2024 12:58

De druppel die de emmer deed overlopen. Al langer is er in het judo wat onvrede over de werkwijze van scheidsrechters, vandaag barstte de bom bij Toma Nikiforov helemaal. Na zijn uitschakeling door 3 bestraffingen in de eerste ronde liep onze landgenoot minutenlang snikkend door de perszone. "Er is niet één persoon die tevreden is over de arbitrage", brieste hij.

Nog voor het toernooi van Toma Nikiforov goed begonnen was, zat het er alweer op. Onze landgenoot werd in de eerste ronde van het judotoernooi -100 kilogram uitgeschakeld. Niet door een ferme uithaal van zijn Kazachse tegenstander, wel door 3 bestraffingen voor passiviteit van de scheidsrechter. Meteen na de verloren kamp was de verbazing enorm bij Nikiforov. Met de armen wijd vroeg hij zich af hoe de scheidsrechter in godsnaam bij die beslissing was gekomen. Onze landgenoot wilde een bestraffing voor een valse aanval van zijn tegenstander in de plaats. "Hij pakt uit met aanvallen om te ontsnappen aan een gevecht, niet om mij te vloeren. Hij moet dus bestraft worden", bevestigde hij achteraf in de mixed zone.

Liefde lijkt weg

Hoe langer het interview in de mixed zone duurde, hoe hoger de emoties oplaaiden bij een enorm aangeslagen Nikiforov. "Dat er vaak problemen zijn met de refs? Er is niet één persoon die tevreden is over de arbitrage", klonk het kwaad. "Iedereen hoopt dat er iets verandert voor de sport." "Er zijn tegenwoordig zo veel manieren waarop je bestraffingen krijgt, dat er meer gevochten wordt om die straffen te vermijden dan om de anderen neer te halen." "Er wordt vaak gelachen met de schwalbes in het voetbal, maar hier is het exact hetzelfde geworden."

Als je niet meer houdt van wat je doet, wordt het moeilijk. Toma Nikiforov

"De Kazach kan ik nochtans aan", blikte Nikiforov nog eens terug op zijn tegenstander. "De Oezbeek (die het in de volgende ronde opnam tegen de winnaar uit het duel van Nikiforov, red.) is een sterke kandidaat, maar ik heb hem al verslagen."

"Dat is dus niet het probleem. Dat ligt enkel bij de arbitrage. Ik ben gedegouteerd van deze sport. We geven nooit op, maar zo is het niet meer leuk om voort te doen. Als je niet meer houdt van wat je doet, wordt het moeilijk."

Ik zet mijn vrouw en dochter wekenlang op plek 2 om me dan te laten uitschakelen voor niets. Toma Nikiforov