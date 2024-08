Ongeloof bij Toma Nikiforov, Belg moet meteen afdruipen na 3 bestraffingen in zijn eerste kamp

De eerste ronde is meteen het eindstation geworden op deze Olympische Spelen voor Toma Nikiforov. Onze landgenoot had het in zijn eerste kamp niet onder de markt tegen de Kazach Sharkhan Nurlykhan, maar verloor uiteindelijk door 3 bestraffingen. Een zuur einde voor Nikiforov.

Toma Nikiforov en de Olympische Spelen, opnieuw is het geen geslaagd huwelijk geworden.

Na een uitschakeling in de derde ronde in Rio 2016 en verlies in de tweede ronde in Tokio 2021, moet onze landgenoot deze keer al na 1 kamp naar huis.

Vooraf leek Nikiforov zeker niet kansloos tegen de Kazach Sharkhan Nurlykhan. Op de wereldranking stonden de Belg en de Kazach vlak onder elkaar, een nagelbijter zou dus meteen beslissen over een plek in de volgende ronde.

Nikiforov startte ook scherp en greep Nurlykhan meteen beet, maar verloor gaandeweg grip op het duel. Het eerste punt was voor de tegenstander, maar videobeelden draaiden die beslissing nog om. Nikiforov haalde opgelucht adem.

Daarna werd het een tactisch steekspel. De eerste bestraffing was voor de Kazach, enkele tellen later had ook Nikiforov prijs door te passief gedrag. Niet direct een wake-upcall, want ook daarna kwam het initiatief iets meer van zijn opponent.

Dat leverde onze landgenoot kort voor tijd een nieuwe bestraffing op. Wegens passiviteit stond Nikiforov plots op scherp. Toen Nurlykhov even later naar het been van Nikiforov greep, volgde het eindoordeel.

In korte tijd nog een derde straf voor passiviteit en een uitschakeling. Onze landgenoot was duidelijk vol ongeloof en wilde eigenlijk een straf voor een valse aanval van de Kazach, maar die kwam er niet.

Zo moet Nikiforov meteen zijn koffers pakken, na een bijzonder zuur einde.