Eerst presteren in Parijs, daarna de jackpot? Ermitage Kalone, de miljoenenhengst van Gilles Thomas op de Spelen

do 1 augustus 2024 07:08

De paardenwereld zal met grote ogen kijken naar de hengst van een Belgische ruiter. Ermitage Kalone is het toppaard van Gilles Thomas, een van de grootste talenten in ons land. De 26-jarige ruiter heeft zijn opmars deels te danken aan zijn trouwe metgezel. Dat is ook de absolute elite in de sport niet ontgaan. "Voor de toekomst is het misschien een van de beste paarden ter wereld", beseft Thomas.

Een van de meest gegeerde paarden op dit moment is Ermitage Kalone. Maar het is onze landgenoot Gilles Thomas die de eer krijgt om de hengst op te zadelen. Dat was dankzij Joris Van Dijck, de neef van Gilles' nonkel Marc Van Dijck. Toen het paard 18 maanden oud was, kocht hij hem van een Franse eigenares. Marc Van Dijck, die Thomas onder zijn vleugels nam, nam het jonge paard over toen hij wat meer volgroeid was. Ruim drie jaar geleden begon zo de samenwerking tussen Gilles Thomas en Ermitage. Afwisselend met andere paarden zette Thomas zijn eerste stappen bij de senioren.

Wat levert het laatste kunststukje van Ermitage Kalone en Gilles Thomas op?

Enorme interesse

Het eerste grote succes met Ermitage Kalone kende Thomas op het BK in 2023, waar hij zich tot nationaal kampioen kroonde. Ondanks dat succes bleef hij wel afwisselen tussen Ermitage Kalone en Luna van het Dennehof. Ermitage maakte indruk in zijn allereerste vijfsterrenwedstrijd in Madrid, waar hij meteen goed was voor plek 3. De potentie van het nog altijd maar 10 jaar oude paard werd ook gezien in het buitenland. Als we de geruchtenmolen mogen geloven, is de interesse groot en kwamen mogelijke kopers van ver mét gevulde portefeuilles. Plots was Ermitage Kalone een gegeerd miljoenenpaard.

De eigenaar heeft na het BK beslist om hem te houden in het olympisch jaar. Gilles Thomas