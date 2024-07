Hola supermercado! 6e rit van de Vuelta start in een supermarkt

De Vuelta zou de Vuelta niet zijn als het niet zou uitpakken met een onuitgegeven finish. Maar dit jaar tovert de Ronde van Spanje een unieke startplek uit zijn hoed. De 6e etappe in Jerez de la Frontera zal van start gaan in een Carrefour.

Als de renners nog wat krachtvoer vergeten zijn op hotel, zullen ze bij de start hun knapzakjes nog kunnen vullen met heel wat lekkers uit de supermarkt.

Dat de 6e etappe tussen Jerez de la Frontera en Junquera start in een Carrefour is geen toeval, want de Franse supermarkt is al voor het 12e jaar op een rij sponsor van de rode leiderstrui in de Vuelta.

De renners zullen na de start een stukje door de versierde Carrefour-winkel fietsen.



"Meer dan 400 werknemers van Carrefour zullen betrokken zijn bij de voorbereidingen op dit unieke en originele evenement", klinkt het in een persbericht. "Deze start zal de geschiedenisboeken ingaan."