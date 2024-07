Het verhaal achter "de strafste foto van de Spelen", verteld door de maker zelf: "Plots ontplofte mijn telefoon"

Het beeld gaat de wereld in sneltempo rond. Een straf kiekje van de Braziliaanse surfer Gabriel Medina wordt nu al omgedoopt tot "de beste foto van de Olympische Spelen". Fotograaf Jerome Brouillet doet ons zijn verhaal vanuit Tahiti: "Ik was aan het jagen en wachten op dat ene moment."

Wellicht is het beeld ondertussen ook al in uw tijdslijn opgedoken: surfer Gabriel Medina die boven de zee lijkt te zweven met een triomfantelijke vinger in de lucht. De ervaren Braziliaan had net een recordscore van 9.90 punten (op 10) neergezet.

En tóch gaat er momenteel een foto viraal waarop geen enkel ander element te zien is, zowaar genomen op 16.000 kilometer van Parijs in Frans-Polynesië.

De Olympische Spelen in Parijs zijn een godsgeschenk voor fotografen. Heel wat sporten gaan door op geweldige locaties, omringd door iconische monumenten en gebouwen. Denk maar aan het beachvolleybal onder de Eiffeltoren of het schermen in het Grand Palais.

"De meldingen blijven maar komen", lacht de Fransman, die in Tahiti woont. "Ik was nog op zee aan het werk toen ik plots merkte dat mijn telefoon begon te ontploffen. Maar mijn voornaamste zorg was eigenlijk al mijn materiaal veilig houden in die zware omstandigheden. Pas nadien zag ik alle verhalen verschijnen."

De man achter de virale foto is AFP-fotograaf Jerome Brouillet. Wanneer we hem deze ochtend aan de lijn krijgen, heeft zijn telefoon er al enkele dolle uren opzitten.

"Met de fotografen zitten we op een speciale boot in de frontlinie, dicht bij de golven. Na twee dagen met kleinere golven waren de omstandigheden nu fantastisch. Je moet weten: we zitten zo'n 10 uur op een boot tijdens een wedstrijddag. Het ene moment is het zwaar aan het regenen en het volgende verbrand je door de felle zon."

"Plots was daar de grootste golf van de dag. Wij zagen het, Gabriel Medina ook. En ik wist dat hij uit het water zou springen als hij met succes die golf zou pakken. Want het is een showman, zeker op een plek als Teahupo'o. Ik was erop aan het wachten en het jagen. Ik selecteerde in totaal 4 foto's - drie waarop hij surfte en die ene in de lucht. "A cool shot", dacht ik."

"Maar dat de foto zó viraal zou gaan, had ik nooit verwacht. Eigenlijk had ik liever gehad dat een échte surffoto de wereld rond zou gaan. Maar misschien is het net omdat dit beeld anders is dan alle andere dat iedereen hem oppikt. Het is echt gek, dit is mij nog nooit overkomen in mijn leven."