"Eigenlijk waren we met 3": meteen na exit onthult schermster dat ze 7 maanden zwanger is

Een opvallend schermverhaal. Na haar exit in de tweede ronde van het olympische schermen, kwam Nada Hafez naar buiten met heuglijk nieuws. De Egyptische hield het lang geheim, maar liep in Parijs rond met een baby in haar buik. "Het was extra lastig, maar wel de moeite waard", klonk het. Pittig detail: een prille zwangerschap was het niet, de drievoudige olympiër was al zeven maanden zwanger.

In tranen nam Nada Hafez maandag afscheid van de Olympische Spelen.



Dat haar exit in de tweede ronde van het schermen duidelijk wat met haar deed, is een understatement. En al snel bleek ook dat er toch wat meer speelde in het hoofd van de drievoudige Egyptische olympiër.

Niet in haar afscheidsspeech, wel op Instagram pakte ze daags na haar uitschakeling uit met een bijzondere onthulling.

"De twee spelers die jullie zagen schermen, waren er eigenlijk drie", klonk het eerst nog cryptisch.



Zie je al waar dit verhaal heen gaat?

"Wel, het waren niet alleen mij en mijn concurrente, maar ook mijn kleine baby", klonk het bij Hafez, die op het moment van haar exit al zeven maanden zwanger was.

"Mijn baby en ik hadden heel wat uitdagingen te verduren de voorbije tijd, zowel fysiek als emotioneel. De rollercoaster van een zwangerschap is op zich al zwaar, om dan ook nog eens de balans tussen het leven en het sporten te bewaren, was nog extra lastig. Maar natuurlijk was het het wel waard."

"Deze Olympische Spelen waren anders. Ik heb al drie keer deelgenomen, maar nog nooit eerder met een kleine olympiër in de buik", sloot ze af.