Wat een domper: schermer Neisser Loyola sneuvelt in kwartfinale na golden score - "Niets om spijt van te hebben"

Neisser Loyola is er niet in geslaagd om op zijn 26e verjaardag een medaille te halen. In de 1/8e finale stuntte hij nog tegen de nummer 1 van de wereld na een waanzinnig slot. Maar in de kwartfinale verloor hij na een golden score van de Egyptenaar Mohamed El-Sayed. Het werd 8-9.

Even leek een nieuwe Belgische medaille in de maak.



Neisser Loyola stuntte in de 1/8e finale tegen de nummer 1 van de wereld. Hij zette de Hongaar Siklosi opzij na een waanzinnig slot.



In de golden score, een extra minuut waarin de eerste die een punt maakt ook wint, moest Loyola zijn tegenstander raken om te kunnen doorstoten. En op 6 seconden van het einde lukte Loyola dat. Maar veel tijd om te genieten van die overwinning kreeg hij niet.



Amper een half uur later wachtte de Egyptenaar Mohamed El-Sayed in de kwartfinales. De 21-jarige El-Sayed daagde Loyola voortdurend uit om hem uit zijn tent te lokken.



Loyola hield het hoofd koel en liet zich niet opjagen. Zo werd het een tactisch steekspel dat eindigde op 8-8. Opnieuw moest een golden score voor Loyola de beslissing brengen.



Deze keer beet hij in het zand. Loyola koos voor de aanval, maar El-Sayed kon goed counteren en raakte de Belg. Zo eindigde zijn mooi parcours op zijn verjaardag dus in de kwartfinales en kon hij dus geen medaille veroveren zoals zijn papa (voor Cuba) in 2000 in Sydney.