Geen nieuwe tik voor Belgian Cats: Team USA doet wat het moet en legt Japan vlot over de knie

In de poule van de Belgian Cats heeft Team USA de logica laten spreken in zijn eerste wedstrijd tegen Japan. De Amerikaanse vrouwen bewezen onze basketbalvrouwen een dienst en rekende vlotjes af met de Japanners. Een verschil van 26 punten geeft de Cats weer (een beetje?) perspectief met het oog op kwalificatie voor de knock-outfase.

Na de ietwat onverwachte nederlaag van de Belgian Cats tegen Duitsland was het uitkijken naar het duel tussen de VS en Japan. Belgische kwalificatie voor de knock-outfase zou wel eens kunnen afhangen van het puntensaldo, dus was het hopen op een monsterzege van de VS.

Die hoop werd niet beantwoord in de eerste helft. De VS overklaste Japan dan wel in de paint, maar de driepuntlijn is waar de Japanse scherpschutters uitblinken. Dankzij dat geheime wapen kon Japan de schade bij de rust beperken tot 50-39.

Vanaf het derde kwart konden de Amerikanen hun fysieke overwicht steeds meer uitspelen. Team USA liet de bal razendsnel rondgaan, de ballen vlogen vlotjes binnen en de voorsprong ging richting 30 punten. De Cats zagen het graag gebeuren.

In het absolute slot zorgden de Japanse wilskracht en Amerikaanse nonchalance nog voor een mildere score voor Japan. Bij de laatste buzzer toonde het scorebord 102-76.

Momenteel zijn de Cats virtueel uitgeschakeld, maar het resultaat in VS-Japan geeft hun overlevingskansen alleszins geen nieuwe knauw.