"Veel saaie wedstrijden" en minste doelpunten ooit op 1e speeldag: "Maar Westerlo was grootste verrassing"

ma 29 juli 2024 09:32

Westerlo is de eerste leider in de Jupiler Pro League.

De eerste speeldag in de Jupiler Pro League bracht bijzonder weinig doelpunten en creativiteit. Wim De Coninck wijt de lage spektakelwaarde aan de transfers die nog moeten gebeuren. "Vooral de ploegen waarvan verwacht werd dat ze het moeilijk zouden hebben, kunnen met een goed gevoel de week in", vertelde de analist in De Ochtend.

8 doelpunten leverde de eerste speeldag in de Jupiler Pro League op. Dat is het laagste aantal in de geschiedenis van de Belgische competitie. Ziet Wim De Coninck daar een specifieke reden voor?



"Veel coaches haalden aan dat de competitie te vroeg begonnen is, waardoor ze nog niet voldoende tijd hadden om automatismen in te studeren" vertelde De Coninck in De Ochtend.



De prestatie van Westerlo is hoopgevend naar de toekomst toe. Wim De Coninck

"Maar waar andere ploegen het moeilijk hadden om creatief te zijn, kon Westerlo toch 3 keer scoren en daar moet Timmy Simons zijn ploeg toch ook nog leren kennen."



"Dat was misschien wel de grootste verrassing van het weekend. Tegen uitgerekend Cercle Brugge, de revelatie van vorig seizoen, was Westerlo heel efficiënt. Dat is opmerkelijk omdat Cercle zo goed als ongewijzigd is ten opzichte van vorig seizoen. Denkey staat er nog altijd in de spits en Muslic is er nog altijd coach."



"Het was dus een geweldige prestatie en ook hoopgevend naar de toekomst toe. Ook andere ploegen zoals Dender, Beerschot en Kortrijk, waarvan verwacht werd dat ze het moeilijk zouden hebben, kunnen met een goed gevoel de week in trekken."

Topclubs beginnen moeizaam

Kortrijk verloor dan wel van Gent, maar De Coninck zag dat Gent niet kon overtuigen. "Kortrijk bood goed weerwerk. Als de beste man op het veld doelman Davy Roef was, wil dat veel zeggen."



"Andri Gudjohnsen scoorde dan wel zijn eerste doelpunt, een echte spitsengoal. Er waren toch al wat twijfels rond de IJslander tijdens de voorbereiding, maar dit deed hij echt goed. Zo is hij de derde generatie van Gudjohnsens die scoren op de Belgische velden, na papa Eidur en opa Arnor, wat uniek is."



"Maar er moet dus nog veel verbeterd worden bij Gent, waar ze toch nog met transferzorgen zitten door spelers die willen vertrekken. En nieuwe spelers kunnen pas gekocht worden als er vers geld is."



Karetsas moeten we dit seizoen echt in de gaten houden. Wim De Coninck

"Bij Standard zeggen ze dat er nog nieuwe spelers gaan komen, maar ze blijven financieel toch in moeilijk vaarwater. Leko excuseerde zich voor de manier waarop zijn ploeg speelde tegen Genk. Dat ze moeten roeien met de riemen die ze hebben en dus defensief en in organisatie moeten spelen. En hopen dat hun tegenstander het wat minder doet of pech heeft."



"Dat gebeurde ook bij Genk. Karetsas had moeten scoren, maar dat zal nog wel komen. Hem gaan we dit seizoen zeker in de gaten moeten houden, want hij zal een revelatie worden. Met zijn acties kan hij zeker beslissend zijn."



"Van Genk werd trouwens verwacht dat ze de dichtste achtervolger van Club Brugge zouden worden, maar beide ploegen konden - net als Union - hun eerste wedstrijd toch niet winnen."

Laat ons hopen dat er de volgende weken wat meer te zien is op de Belgische velden. Wim De Coninck