Gouden invaller Mario Stroeykens trekt bleek Anderlecht op de valreep over de streep

Anderlecht einde 1 - 0 STVV 65' - Verv. Mats Rits door Jan-Carlo Simic 66' - Verv. Moussa Ndiaye door Kristian Arnstad 77' - Verv. Nilson Angulo door Luis Vázquez 83' - Verv. Kahveh Zahiroleslam door Joselpho Barnes 90+2' - Doelpunt - Mario Stroeykens (1 - 0) 90+4' - Verv. Kasper Dolberg door Alexis Flips Jupiler Pro League - speeldag 1 - 27/07/24 - 20:45 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 90+2' Mario Stroeykens 90+2' Mario Stroeykens 1 - 0

Anderlecht heeft als eerste team dit seizoen 3 punten in de boeken geschreven. Lange tijd leek het er nochtans op dat ook de 3e zaterdagmatch op 0-0 zou afstevenen. Maar daar besliste invaller Mario Stroeykens anders over in de extra tijd.

Anderlecht - STVV in een notendop Man van de match In een wedstrijd die veel langer leek te duren dan negentig minuten, zorgde Robert-Jan Vanwesemael als enige voor wat leuke momenten. Op het middenveld geniet hij van het vertrek van die andere jongelui, meer speelminuten voor hem. Sleutelmoment Noblesse Oblige, zeker? Mario Stroeykens moest meer dan 75 minuten wachten voor hij zijn eerste minuten van dit seizoen mocht maken. In de 92ste minuut verzilverde hij wel zowat de enige echte kans van Anderlecht, dat aan een oefenmatch bezig leek.

In de marathon die onze competitie is, betekent het niets, maar met de winst is Anderlecht leider in de Jupiler Pro League. Niet dat die inzet eraan te zien was vandaag. Na enkele spannende, losse minuten waarin de ploegen hun vormen nog zochten, viel de wedstrijd helemaal stil. STVV wilde ook niet wild gaan aanvallen, Anderlecht was niet goed genoeg om het blok van Lattanzio te ontwrichten. Ongeïnspireerd tot het punt dat het ongeïnteresseerd leek. Riemer deed er weinig aan om zijn ploeg beter te laten voetballen, met Simic en Arnstad kwamen er op het uur bezwaarlijk aanvallers bij. Bijna was het een overactieve VAR die besliste over de wedstrijd. Bram Van Driessche riep hoofdref Vergoote naar het scherm voor een vederlichte penaltyfout van Ogawa op Dreyer. De man met fluit wuifde weg, overterecht, en dus leken we naar de derde nul-nul van de dag te gaan. Mario Stroeykens was er echter met nog een kwartier te spelen ook opgekomen en besloot uiteindelijk anders. Na een kluts en carambole in de Truiense zestien reageerde hij het snelst op een losse bal en verloste Anderlecht dan toch in het slot. Drie snertmatchen vandaag, het is bijna alsof eind juli te vroeg is om de competitie aan te vatten.



Robert-Jan Vanwesemael (STVV): "Dit is een klap, we hebben hard gestreden en gewerkt als team. Ik ben wel tevreden van ons blok, we hebben weinig weggegeven. Heel zuur om de laatste minuut zo'n goal te slikken." Mario Stroeykens (RSC Anderlecht): "Goed gevoel van het doelpunt. Als je je kansen in het begin niet afmaakt, weet je dat het moeilijk wordt, maar we hebben geloofd tot op het einde. Zonder fans was het een heel ander gegeven, was het veel moeilijker om passie te brengen op het veld. We wisten dat we een extraatje moesten doen, dat hebben we gedaan. Nu kunnen we verder opbouwen richting de rest van de competitie."

Lattanzio: "Te makkelijke goal weggeven"

Christian Lattanzio (STVV): Ik ben heel trots op de jongens, ze hebben hard gewerkt en Anderlecht moeilijk gemaakt. Het is altijd een makkelijke goal als je hem weggeeft op een inworp, dus daarover wel teleurgesteld. Soms moet je keeper veel doen tijdens zo'n wedstrijden, maar vandaag heeft Jo (Coppens, red.) niet veel onder druk gestaan."