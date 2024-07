Westerlo swingt voorbij Cercle, Stassin blinkt uit met 2 goals en assist

zo 28 juli 2024 21:52

Westerlo einde 3 - 0 Cercle Brugge 18' - Doelpunt - Lucas Stassin (1 - 0) 30' - Verv. Jordan Bos door Tuur Rommens 48' - Geel - Hannes Van der Bruggen 55' - Doelpunt - Lucas Stassin (2 - 0) 58' - Verv. Christiaan Ravych door Edgaras Utkus 58' - Verv. Felipe Augusto door Kazeem Olaigbe 58' - Verv. Hannes Van der Bruggen door Abdoul Kader Ouattara 64' - Doelpunt - Allahyar Sayyadmanesh (3 - 0) 72' - Verv. Allahyar Sayyadmanesh door Josimar Alcócer 72' - Verv. Flavio Nazinho door Senna Miangue 72' - Verv. Thibo Somers door Bruninho 87' - Verv. Nicolas Madsen door Thomas Van den Keybus 88' - Verv. Adedire Mebude door Matija Frigan Jupiler Pro League - speeldag 1 - 28/07/24 - 19:16 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 18' Lucas Stassin 18' Lucas Stassin 1 - 0 55' Lucas Stassin 55' Lucas Stassin 2 - 0 64' Allahyar Sayyadmanesh 64' Allahyar Sayyadmanesh 3 - 0

Voor doelpunten moest je dit weekend in Het Kuipje zijn. Tegen Cercle Brugge legde KVC Westerlo 3 ballen in het mandje. Lucas Stassin was de grote matchwinnaar met 2 goals en een assist.

Westerlo - Cercle Brugge in een notendop Man van de match Twee doelpunten en één assist. Meer moet je daar niet aan toevoegen, Lucas Stassin had een gouden zomeravond in Het Kuipje. Spits zijn draait om efficiëntie, de jongen met Neerpede-geschiedenis laat zien hoe het moet. Sleutelmoment De mannen van Muslic zijn normaal gezien sterk in het kopje en leken zo zelfs bij 2-0 niet op te geven. Niet dat ze veel kansen afdwongen, maar na de 3-0 van Sayyadmanesh was de put niet meer meer te dichten voor de Brugse bezoekers. Opvallend Westerlo zorgt in zijn eentje voor evenveel doelpunten als alle andere matchen van zaterdag en zondag gecombineerd. Er was efficiëntie voor nodig, en een goede spits. Bedankt Westel!

Het is aanpassen voor Cercle Brugge. Van hot naar her, van Schots naar Kempisch. Muslic roteerde na het gelijkspel in Kilmarnock enkele jongens, maar zag in Het Kuipje misscien toch een licht vermoeide ploeg. Westerlo zag nochtans af met de potige bezoekers, maar debutant Timmy Simons had het systeem goed opgebouwd. Cercle was direct en agressief, maar verder dan een vrije trap van Nazinho die Bolat makkelijk kon pakken, geraakten de bezoekers niet. Aan de overkant ging het er efficiënter aan toe. Na onnodig balverlies van Ravych, tot woede van zijn coach, stak Westerlo snel en vloeiend het veld over. Sayyadmanesh gaf mee aan Stassin, die Warleson van dichtbij geen kans gaf. De VAR wierp er lang meerdere blikken op, maar geen reden om af te keuren. Cercle bleef op zijn bekende manier proberen, maar alleen op corner kwam het in de buurt van Bolat. Invaller Rommens stak net voor rust nog het hele veld over, maar kwam helemaal aan het einde dan toch Warleson tegen.



Retro

Muslic zag geen reden om iets te veranderen, niet dat er tijdens de rust al iets verloren was. Tien minuten erna was dat wel anders. Op een corner was het opnieuw Stassin die het snelst bewoog. Abu Francis kreeg de bal ongemakkelijk tegen zijn borst en bezorgde zo per ongeluk het leer aan de spits. Die reageerde met een mooie retro en liet Warleson opnieuw geen kans. Nu toch alarm bij Cercle, dat Olaigbe, Utkus en Ouattara tussen de lijnen bracht. Niet dat de ingreep kon baten, want enkele minuten later lag de derde al in het netje. Sayyadmanesh, ook een uitblinker vandaag, stifte op aangeven van Stassin mooi in doel. Cercle bleef wel aandringen, maar de scherpte en kwaliteit ontbraken. We mogen nog geen conclusies trekken na twee wedstrijden, maar Denkey betrekken lukt voorlopig niet. Het zal Westerlo allemaal worst wezen. Dat maakt voetbal dit weekend waard om te volgen en staat zo trots aan kop!