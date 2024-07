Koninklijk getroost: ontgoochelde Puck Pieterse vindt steun bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima

Puck Pieterse is er niet in geslaagd de eerste medaille voor Nederland over de streep te trekken. De Nederlandse leek lang op weg naar een zilveren medaille in de cross country, totdat een lekke band roet in het eten gooide. Pieterse kon haar ontgoocheling niet verbergen en vond troost bij het Nederlandse koningspaar.

Getroost worden door de koning en koningin op de Olympische Spelen. Dat is niet het scenario waar je als sporter op voorhand rekening mee houdt.

De Nederlandse Puck Pieterse lag lang op koers voor zilver in de cross country, totdat ze in de 5e ronde af te rekenen kreeg met een lekke band. Pieterse daalde met een leegloper naar beneden en viel, na een bandwissel, weg naar plaats 6. Uiteindelijk bolde ze teleurgesteld als 4e over de finishlijn in Parijs.

Een enorme ontgoocheling voor Pieterse, die steun uit onverwachte hoek vond. De Nederlandse koninklijke familie was aandachtig toeschouwer van de pech van hun landgenote en stak de onfortuinlijke Pieterse een hart onder de riem.

"Heel veel sterkte. Heel Nederland is trots op je, maar dat zal je nu niks zeggen", waren de troostende woorden van het koningspaar voor Pieterse volgens de Nederlandse omroep NOS.

"Dit is de eerste keer dat ik lek rijd in een mountainbikewedstrijd", baalde Pieterse voor de camera van NOS. "Ik kan het nog niet onder woorden brengen."

"Ik hoopte dat mijn voorsprong genoeg was om na de materiaalpost aan te sluiten bij de rest, maar toen moest ik terugkeren. Als de wedstrijd één ronde langer was geweest, had ik denk ik nog tweede kunnen worden."