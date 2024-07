Glen Cuyle dolgelukkig met finaleplaats: "Ik heb de oefening van mijn leven geturnd"

za 27 juli 2024 23:37

Een luide schreeuw en een uitgebreide viering met zijn Belgische ploegmaats. De vreugde spatte er vanaf bij Glen Cuyle na zijn monsterscore in de kwalificatie aan de ringen. Acht jaar na Dennis Goossens in Rio staat er opnieuw een Belg in een olympische toestelfinale. "Ik heb een enorme stap gezet, het is niet normaal dat ik nu de finale haal."

De triple afsprong maakte het compleet. Met een ijzersterke prestatie aan de ringen veroverde Glen Cuyle een finaleticket. Niet met de hakken over de sloot, wel als vierde met 14.900 punten. "Ik heb hier wel van gedroomd en had het ook een beetje verwacht. De finale halen was mijn doel. Ik wist dat ik die score moest halen voor de finale en dat was toch stevig. Daarom heb ik ook voor de moeilijkere oefening gekozen." "Ik heb de oefening van mijn leven geturnd, ik heb ze nog nooit zo goed gedaan. Toen ik goed landde, wist ik dat de kans heel groot was dat ik in de finale zou zitten." "Ik zat zo in the zone dat ik niet exact meer weet wat ik gedaan heb, maar ik denk dat het dicht bij de perfectie zat. Ik moet de oefening nog eens opnieuw bekijken om te zien welke details nog beter kunnen. Het was wel echt een superoefening."

Toen we binnenkwamen had ik superveelstress. Ik kreeg een kleine paniekaanval, maar bij mijn oefening zat ik helemaal in the zone.

Cuyle toonde zich ogenschijnlijk een koele kikker bij zijn olympische debuut, maar niks was minder waar. "Toen we binnenkwamen met ons drieën en ik het publiek hoorde, had ik superveel stress. Ik kreeg een kleine paniekaanval." "Na een minuutje was ik eraan gewend. Ik ben naar de opwarmhal gegaan en toen ik terugkwam, zat ik volledig in the zone." "Ik had een jaar geleden niet verwacht dat ik hier in de finale zou staan. Ik heb een enorme stap gezet, het is niet normaal dat ik nu de finale haal." "De verklaring voor het succes? Hard werken. De laatste weken heb ik ook alleen maar de ringen getraind, omdat ik wist dat er een finalekans was. Dat heeft ook wel geholpen." Slechts drie turners deden in de kwalificatie beter dan Cuyle. Mag hij dan volgende week zondag dromen van een medaille? "Ik sta vierde, maar er zijn wel wat foutjes gemaakt door de topgymnasten die nu achter mij staan." "Ik ga dat dus niet in mijn hoofd steken, ik ga gewoon proberen om dezelfde oefening of misschien nog beter te doen. Ik wil nu rustig en met dezelfde focus naar de finale toeleven."

