Bondscoach Sven Vanthourenhout looft Evenepoel en Van Aert: "Het zijn precies robots"

Goud en brons voor de Belgen in de tijdrit. Dan kan je gerust stellen dat de bondscoach goed werk geleverd heeft. Is de architect van dit succes al bekomen van de geweldige namiddag?



"Toch al een beetje, maar je kan niet ontkennen dat het ontzettend leeft op dit moment. En dan ga je daar natuurlijk in mee. Het is gewoon fantastisch."



"Stiekem droom je van dit scenario, maar dat ze dit kunnen waarmaken is nog iets anders. Het zijn 2 fantastische atleten die allebei medaillekandidaat waren in mijn ogen. Als dat dan uitkomt, is dat een fantastisch verhaal."



Remco Evenepoel werd afgelopen zondag nog derde in de Ronde van Frankrijk. Maar vandaag leek dat niet meer in zijn benen te zitten. Pleit dit voor zijn recuperatievermogen?



"Absoluut, je hebt de fysionomie, de wetenschap en veel theorieën aan dit verhaal. Maar dan heb je Remco Evenepoel, en ook Wout van Aert. Zij overschrijden die regels. Het zijn machines in hun hoofd en werken hard voor dit moment. Op dat vlak zijn het precies robots."



Wat betekent de derde plaats volgens de bondscoach voor Wout van Aert?



"Wout is zelf blij met deze bronzen medaille, en wij als team ook. Ik heb hem hier zien toekomen en ben elke dag meegeweest op training. En dan zie je gewoon dat hij elke dag sterker en sterker wordt."



Voor de wegrit van zaterdag biedt dit mooie perspectieven. "Zeker, dit hebben we nu al. Dat geeft voor zowel Remco als Wout vertrouwen en rust voor de wegrit.



Volgt daar een volgende gouden medaille voor de Belgen?