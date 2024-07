Ariarne Titmus houdt 17-jarige Summer McIntosh van olympisch goud in finale van 400 meter vrije slag

Het meest besproken zwemgoud op deze Olympische Spelen is voor Ariarne Titmus. Zwemliefhebbers keken al even uit naar de finale van de 400 meter vrije slag bij de vrouwen. De Australische Titmus had Summer McIntosh (17) lang in haar spoor, maar hield vol tot het eind. Katie Ledecky legde beslag op brons.

Drie (ex-)wereldrecordhouders stonden aan het vertrek: Katie Ledecky, Summer McIntosh en Ariarne Titmus. Ledecky was de snelste in de reeksen, maar Titmus was topfavoriete.

Die miste haar start niet. Samen met de amper 17-jarige McIntosh nam ze afstand van de rest.

Het verschil tussen de Australische en de Canadese werd iets groter, maar McIntosh liet Titmus niet zomaar wegzwemmen. Ledecky knokte ondertussen om brons.

Titmus en McIntosh vielen samen wat stil en mochten een knaltijd vergeten. Onderling bleef het verschil stabiel.

De titelverdedigster mocht net als in Tokio juichen in de 400 meter vrije slag, na 3'57"49. McIntosh (3'58"37) en Ledecky (4'00"86) vervolledigen het podium.

Drie jaar geleden pakte Titmus goud in de 400 en 200 meter vrije slag. McIntosh, die sterk is in de wisselslag, en Ledecky, die excelleert in de langere nummers, krijgen later nog kansen.