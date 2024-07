Roos Vanotterdijk (10e) grijpt, ondanks Belgisch record, naast plekje in finale van 100 meter vlinderslag

10e plaats voor Vanotterdijk

Net geen finale in de 100 meter vlinderslag voor Roos Vanotterdijk, maar vooral wel een Belgisch record voor de 19-jarige zwemster. Na 50 meter was alles dicht bij elkaar in haar halve finale. Vanotterdijk finishte niet geweldig, maar legde wel beslag op plek 5 en een nieuw BR.



Een Belgisch record volstond dus net niet voor een finaleplaats in Parijs. "Maar ik heb genoten, vertelde de Limburgse. "De sfeer was fantastisch."



"Ik heb alles gegeven en neem vrede met het resultaat. De perfecte race bestaat niet. Op het einde zat ik helemaal dood, maar technisch is er nog ruimte voor verbetering. Het belangrijkste is dat ik er plezier aan beleef. Ik doe hier ervaring op voor het vervolg van mijn carrière. Ik kan hier nog veel leren. De ambiance zit alvast goed en dat geeft extra motivatie."