Ones to watch op 27 juli: Belgische kansen, hoogstaande clash in het zwembad en basketbalsterren spotten

De Olympische Spelen kunnen nu echt beginnen. Op dag 1 worden meteen 14 gouden medailles uitgereikt. Enkele Belgen mogen luidop dromen van eremetaal en in het zwemmen kennen we na vandaag al vier nieuwe olympische kampioenen.

Later op de dag is er de olympische tijdrit, voor vrouwen en mannen. Lotte Kopecky , Remco Evenepoel en Wout van Aert verdedigen de Belgische kleuren.

Vanaf 10 uur komt Jorre Verstraeten op de tatami. Hij hoort niet bij dé topfavorieten in de categorie tot 60 kilogram, maar een medaille is niet onmogelijk.

Belgische sportliefhebbers mogen meteen in de handen wrijven. Minstens vier landgenoten strijden om de medailles.

Jorre Verstraeten moet meteen aan de bak in het judo.

Ook in het roeien, tennis, paardensport, badminton, tafeltennis en gymnastiek zijn Belgen actief vandaag. Bekijk het volledige overzicht onderaan dit artikel!

Zo openen de Red Lions om 10.30 uur hun titelverdediging tegen Ierland en duiken de Belgische zwemmers vanaf 11 uur het bad in, met mogelijke finales voor Lucas Henveaux en Valentine Dumont .

En er is meer dan dat.

Basketsterren en strijd in zwembad

In het tijdrijden is er meer dan het Belgisch drietal. Bij de vrouwen is het uitkijken naar (de herstelde?) Ellen van Dijk en Chloe Dygert. Voor Evenepoel en Van Aert zijn Joshua Tarling en Filippo Ganna de grootste concurrenten.

In totaal staan al 14 gouden medailles op het spel. Vooral in het zwemmen belooft het een hoogstaande strijd te worden.

's Ochtends zijn er reeksen en 's avonds worden al 4 finales afgewerkt. De 400 meter vrije slag moet het hoogtepunt worden met een gevecht om goud tussen Katie Ledecky, Ariarne Titmus en Summer McIntosh.